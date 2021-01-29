Телеканал извинился у всех, кого шутки Соломки обидели.

Ведущего телеканала "Киев" Вячеслава Соломку отстранили от ведения эфиров после того, как на своей странице в TikTok он высмеивал украинский язык.

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На размещенном еще в ноябре 2020 года видео Соломка вместе с напарницей использует редко употребляемые украинские слова и сравнивает их с российскими аналогами. К примеру: "залупівка – бабочка", "яйко-сподівайко – киндер сюрприз", "цюцюрковий злодіяка – анонист", "гепа – жопа", "піструн – член".

А вот в январе Соломка пошутил о переходе сферы обслуживания на украинский – тоже в похожей манере. На указанные видео наткнулся украинский военный Евгений Исаев. Резонанс вызвал скандал.

Позиция телеканала

Телеканал принес извинения за некорректное поведение ведущего. Виновника скандала отстранили от эфиров.

"В условиях гибридной информационной войны, а также военной агрессии на Донбассе, которую ведет Российская Федерация против Украины, неудачные шутки относительно украинского языка, его отдельных слов или фонетики неуместны. Мы также осознаем негативную моральную сторону этих видеозаписей. Отснятые кадры затрагивают чувствительную тему для многих украинцев и могут трактоваться двусмысленно, что должен был предусмотреть автор этих видео. Поэтому пока Вячеслав Соломко отстранен от ведения эфира", – говорится в открытом письме.

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Автор: УНИАН