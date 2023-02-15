Шоумен не посещал оккупированный полуостров.

Известный украинский шоумен и телеведущий Андрей Бедняков после 2014 года соглашался на работу в некоторых российских проектах, о которой сейчас жалеет. Как оказалось, ему тогда предлагали и работу в Крыму. Сейчас он раскрыл подробности и размер гонораров, о которых шла речь.

"Я отказывался ездить в Крым, хотя там давали вдвое большую сумму за корпоратив. Мне предлагали 30 тысяч евро, 35 тысяч за свадьбу. Однажды предлагали 45 тысяч евро за Новый год. Это было еще в 2015-2016 годах. Я принципиально в Крым не ездил. Хотя я был и всего два раза, один раз с программой "Орел и решка", а первый раз еще был маленьким. Имея деньги и узнаваемость, я не поехал. Для меня Крым — это Украина, была, есть и будет", - сказал Андрей Бедняков в интервью Pressing.

Отметим, Бедняков не отрицает - ранее какое-то время он мечтал работать в России, ведь отец с детства рассказывал ему о связи с русскими.

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"А я всегда мечтал там работать, ведь так случилось, что я из Мариуполя и отец мне всегда доказывал, что у нас русская фамилия, родственники в Иваново. А я ему всегда отвечал, что я украинец, я не из Советского Союза. Я не знаю, как бы он вел себя сейчас. Работать на российских каналах, конечно, хотелось. Мы ведь дома смотрели российские фильмы, у нас были российские каналы. И эта проблема была десятилетиями, регион все эти годы до этого вели", - сказал телеведущий.

Чем Бедняков занимается сейчас

После 24 февраля российский шоумен оборвал все связи с РФ. Он активно ведет свой блог в Instagram, рассказывая фанатам со всего мира правду о войне. За это нередко получает хейт со стороны своих российских поклонников.

Напомним, Бедняков шокировал сообщениями от россиян после удара по Днепру.

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