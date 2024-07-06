Представители шоу заявили, что юморист не является их сотрудником.

Студия "Квартал 95" впервые отреагировала на выезд известного украинского актера и юмориста Руслана Ханумака за границу. Звезда, которого считали артистом "Квартала", покинул Украину и уехал в США.

Представители студии в Instagram опубликовали официальное заявление относительно поступка Ханумака. Они опровергли его причастность к "Кварталу" и отметили, что комик не сотрудничает со студией уже более 3 лет. В комментарии также отмечается, что "Квартал 95" не имеет никакого отношения к Руслану и любые слухи в сети - ложные.

"Относительно поступка Руслана Ханумака, новость о котором разлетелась по СМИ. Хотим отметить, что Руслан Ханумак никогда не был штатным работником Студии "Квартал 95". Студия ранее сотрудничала с Русланом как со сценаристом, режиссером и актером только на условиях договоров заказа. С 2021 года Студия "Квартал 95" не имеет с Русланом Ханумаком никаких гражданско-правовых и трудовых отношений. Следовательно, некорректно называть его звездой или тем более актером Студии "Квартал 95". Все актеры "Квартала" находятся в Украине", - отметили в команде студии.

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К слову, на днях Ханумак сообщил, что выехал за пределы Украины. Сейчас актер находится в США. Как объяснял юморист, сделал он это якобы из-за сына, а именно, чтобы проводить больше времени с мальчиком, который живет за океаном уже много лет.

После публичного признания артиста о пребывании за границей на него полилась волна критики. Поклонники осудили его решение, но сам Руслан никак не реагирует на хейт.

Напомним, ранее Руслан Ханумак оправдался за свой выезд за границу во время войны, чем снова нарвался на хейт.

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