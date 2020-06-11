"Секси": Настя Каменских показала пышные формы в откровенном купальнике (фото)

Певица позировала в белом купальнике, демонстрируя подтянутую даже после трех месяцев карантина фигуру.

Украинская артистка Настя Каменских проделала колоссальную работу над собой, похудев почти на 20 килограмм и приведя в тонус мышцы, и теперь не упускает возможности похвастаться стройной фигурой.

Вот и на новом фото, которое певица выложила в Instagram, она поразила поклонников подтянутым телом.

Читайте также"Губы - сама страсть!": Вера Брежнева покорила Instagram роскошным образом (фото)

Певица позировала в белом купальнике, демонстрируя подтянутую даже после трех месяцев карантина фигуру.

"На улице становится жарко", - подписала она фото.

"Вы супер", "И вправду жарко", "Секси", "Какой пресс после карантина. А многие безнадёжно заплыли", - написали ей восторженные фанаты в комментариях.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram