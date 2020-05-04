Седокова засветила пышную грудь прямо на улице (фото)

Певица принимала солнечные ванны на траве возле речки.

Украинская певица Анна Седокова, которая сейчас живет и работает в России, поделилась пикантным фото в белье.

Соответствующий снимок знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

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Так, на фотографии Седокова позировала на улице. Певица принимала солнечные ванны на траве возле речки. При этом, знаменитость одета лишь в белье, которое подчеркнуло пышную грудь Анны.

"Как же круто сегодня! В городе плюс 20 и мы вышли погулять с собакой. Рядом с домом речка и лес. И я разделась, легла на травку и так хорошо мне стало. От осознания того, что еще чуть-чуть и все это закончится. Что скоро лето, можно будет постить фотки в купальниках и пить розовое вино на любимых пляжах с любимыми друзьями. Мы снова будем танцевать на столах и делать глупости, записывать веселые песни, давать концерты и, наверное, зарабатывать. Но пока это все еще не точно, мы наслаждаемся семьей и своими внутренними переменами. Новыми онлайн-друзьями и супер кайфовыми отношениями с детьми. И благодарим небеса за то, что все рядом и здоровы", – написала под фото Седокова.