Известная певица Анна Седокова опубликовала в Instagram снимок, на котором выглядит слегка располневшей.

Известная певица Анна Седокова опубликовала в Instagram снимок, на котором выглядит слегка располневшей.

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На снимке она позирует в супермаркете возле тележки для продуктов. Вероятно, певица готовится к Новому году, так как она уже запасается алкоголем. Перед поклонниками она предстала в мини-платье с леопардовым принтом. А талию она пыталась подчеркнуть поясом. Дополнили такой образ чёрные ботфорты.

Стоит отметить, что попытка Ани показать фигуру не увенчалась успехом. А даже - наоборот. У подписчиков сложилось впечатление, что певица набрала минимум килограмм пять.

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Автор: Диана Могилевич