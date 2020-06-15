Экс-"виагра" Седокова сверкнула пышными ягодицами на горячем фото с молодым возлюбленным
09:42, 15 июня 2020Звезды
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Анна позирует в откровенном купальнике красного цвета, который подчеркивает ее пышные ягодицы.
Певица опубликовала в Instagram снимок, на котором они с Тиммой позируют на яхте / Instagram Анна Седокова
Анна Седокова показала откровенное фото со своим бойфрендом спортсменом Янисом Тиммой.
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Певица опубликовала в Instagram снимок, на котором они с Тиммой позируют на яхте. При этом Тимма обнажен до пояса, а Анна позирует в откровенном купальнике красного цвета, который подчеркивает ее пышные ягодицы.
Отметим, что 27-летний Янис и 36-летняя певица начали встречаться, когда Тимма еще был женат.
Снимок Седоковой набрал 110 тысяч лайков.
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