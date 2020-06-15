Экс-"виагра" Седокова сверкнула пышными ягодицами на горячем фото с молодым возлюбленным

Анна позирует в откровенном купальнике красного цвета, который подчеркивает ее пышные ягодицы.

Анна Седокова показала откровенное фото со своим бойфрендом спортсменом Янисом Тиммой.

Читайте также"Попа, как у Ким": Настя Каменских в мини-шортах сверкнула округлыми ягодицами (фото)

Певица опубликовала в Instagram снимок, на котором они с Тиммой позируют на яхте. При этом Тимма обнажен до пояса, а Анна позирует в откровенном купальнике красного цвета, который подчеркивает ее пышные ягодицы.

Отметим, что 27-летний Янис и 36-летняя певица начали встречаться, когда Тимма еще был женат.

Снимок Седоковой набрал 110 тысяч лайков.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram