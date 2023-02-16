Финалистка реалити "Холостяк" Саша Мудрая рассказала, сколько она зарабатывает после участия в шоу. Оказалось, девушка начала продавать рекламу и существенно увеличила свои доходы.
В интервью Анне Олицкой Мудрая рассказала, что у нее увеличилось количество подписчиков. Она начала активно вести социальные сети.
"После финала я начала заниматься рекламой, начала продвигать свой профиль. Реклама, на данный момент стоит 500 долларов (почти 19 тысяч гривень - УНИАН). Это Stories. Пост пока что еще никто не заказывал, но он будет стоить 800-900 долларов", - призналась Мудрая.
Также Саша рассказала, сколько ей удалось заработать после финала. Девушка подсчитала и точно знает сумму.
"После финала мне удалось заработать 7 тысяч долларов (почти 260 тысяч гривень - УНИАН). Именно на рекламе", - рассказала она.
Напомним, ранее Мудрая из "Холостяка" впервые рассказала о бойфренде-американце. По ее словам, у них в отношениях есть проблемы.