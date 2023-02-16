По ее словам, у них в отношениях есть проблемы.

Финалистка 12 сезона шоу "Холостяк" Саша Мудрая дала откровенное интервью, в котором впервые поделилась подробностями личной жизни. Она рассказала о старшем на 15 лет бойфренде-американце, первое свидание с которым у нее было в начале полномасштабной войны, когда он помог ей эвакуироваться из Харькова.

В интервью Анне Олицкой девушка призналась, что тогда они встретились на границе со Словакией. Она хотела прийти на первое свидание в красивой платье и с укладка, а появилась перед глазами потенциального бойфренда очень уставшей.

Всю дорогу домой Саша молчала, а вот ее возлюбленный сразу сказал, что она ему очень нравится. Он не искал свободных отношений, так как для него важна семья. Поэтому уже тогда он заявил, что сделает все для того, чтобы Саша была счастлива.

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Однако, как призналась Мудрая, она не так влюблена, как он. У них есть проблема в отношениях - мужчина работает только два месяца в году и хочет, чтобы Саша уделяла ему все свое время. А ей же не хватает личного пространства.

"Работает он всего два месяца в год. Все остальное время у него абсолютно свободное, и этот момент – одна из причин того, почему у нас не складывается. Для меня очень важно личное пространство. В моей жизни есть как отношения, так и дружба. Для меня важно пойти встретиться с моими девушками… Но нет, все свое время я должна уделять ему", - сказала Мудрая.

Напомним, ранее Саша Мудрая из "Холостяка" засветилась в компании известного мужчины.

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