Девушка приняла предложение от своего возлюбленного.

Украинская блогерша Саша Бо сообщила радостную новость о том, что она вновь выходит замуж. Ее возлюбленный, стоматолог Платон Тарнавский уже сделал ей предложение.

В своем Instagram Бо отметила, что любимый признался ей в своих чувствах во время войны, а она, не раздумывая, ответила: "Да".

"Иногда война разводит... Но нас очень сильно объединила любовь. Настолько сильно, что я сказала "Да", – написала Саша.

Кроме того, блогерша показала помолвочное кольцо из золота с бриллиантами и добавила, что только любовь может спасти мир.

Напомним, ранее развод Саши Бо и Игоря Пустовита стал скандальным. Экс-возлюбленные на всю страну "ковырялись" в грязном белье друг друга. Саша упрекала экс-супруга в том, что он ее оскорблял и шантажировал, а Пустовит, в свою очередь, жаловался на бесконечные унижения со стороны супруги. Отметим, у пары есть двое сыновей - Даниил и Евгений.

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