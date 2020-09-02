Сегодня вечно молодая Сальма Хайек отмечает свой день рождения.

Сегодня, 2 сентября, мексикано-американская актриса Сальма Хайек празднует свой день рождения. И хоть не принято называть возраст женщин, но в случае с Сальмой - это комплимент.

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Только представьте, актрисе исполняется 54 года! При этом ей можно дать не больше 30-35 лет. Сальма Хайек наверняка раскрыла секрет вечной молодости. Ну разве можно так сногсшибательно выглядеть на шестом десятке? Это же преступление!

Жгучая брюнетка, она покорила мужские сердца не только в Мексике, но и по всему миру. Сальма Хайек стала примером обожания и подражания для девушек разных возрастов.

За свою актерскую карьеру Сальма Хайек сыграла в более, чем 30 фильмах.

Кстати, эта артистка стала первой мексиканкой, которую номинировали на премию "Оскар" за лучшую женскую роль.

Давайте вместе посмотрим на эту прекрасную женщину.

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Автор: Екатерина Лиманская