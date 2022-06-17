Европейский вещательный союз отказал Украине в проведении Евровидения-2023 после анализа ситуации с безопасностью по состоянию на июнь 2022 года.

Европейский вещательный союз в пятницу отказал Украине в проведении международного песенного конкурса "Евровидение" в 2023 году после проведения ЕВС анализа ситуации с безопасностью в стране в июне.

Об этом говорится в официальной заявлении "Суспільного".

"17 июня Европейский вещательный союз отказал Украине в проведении Евровидения - 2023 после анализа ситуации с безопасностью по состоянию на июнь 2022 года", - говорится в заявлении, обнародованном в пятницу.

В ней уточняется, что 14 июня состоялась официальная стартовая встреча организаторов от Украины с Наблюдательным советом, партнерами Международного песенного конкурса и основной командой ЕВС.

"На ней представители конкурса и ЕВС рассмотрели презентацию гарантий и мер подготовки, в частности опросника по безопасности, потенциальных локаций для проведения конкурса, подготовленных командой "Суспільного" совместно с правительством Украины", - отмечается в заявлении.

Отмечается, что все мероприятия, связанные с безопасностью и охраной, должны были быть подготовлены и реализованы в тесном сотрудничестве с национальными органами государственной власти. В частности, "Супільне" провело консультации с Министерством культуры и информационной политики Украины, МВД (Нацполицией, ГСЧС, Нацгвардией) и Минобороны.

"Рабочая группа "Суспільного" вместе с органами государственной и местной власти предложила несколько вариантов проведения события в трех разных регионах Украины: во Львове, в Закарпатье (на границе с Венгрией и Словакией) и в Киеве", - говорится в заявлении.

"Общественное" добавляет, что после отказа на проведение "Евровидения" в Украине, ЕМС начинает переговоры с британским общественным вещателем BBC о возможности проведения конкурса в Великобритании.

Ранее министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что Украина не соглашается с характером принятия решения ЕВС относительно невозможности проведения Международного песенного конкурса "Евровидение-2023" в стране.

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