48-летняя Руслана уверяет, что "энергетически готова" к ребенку.

Популярная украинская певица Руслана (Руслана Лыжичко) рассказала, что спит отдельно от своего мужа, музыкального продюсера Александра Ксенофонтова.

В интервью программе "ЖВЛ" звезда сообщила, что у них в доме две спальни, потому что супруг "устал от нее". По словам певицы, она "индивидуалистка".

"Я вообще индивидуалистка и не люблю спать вдвоем. У нас отдельные комнаты. Я встаю ночью по сто раз попить чай с медом или вдохновение приходит. Он устал от меня", – сказала артистка.

Но, несмотря на это, сейчас пару объединяют усилия стать родителями. Руслана уверяет, что "энергетически готова" к ребенку.

Что касается интимной жизни, то Руслана призналась, что зачастую они отправляются в Карпаты, чтобы побыть наедине.

"Романтика у нас не дома и все это знают. Все супруги знают, что дома уже не то. Но, как только ты куда-то выбрался, хочется. Хоть в машине. Это работает. Мы всегда выезжали для этого в Карпаты, очень хотелось именно этого драйва. И я скажу, что Карпаты гиперсексуальные", – призналась певица.

Сейчас супруги направили свои силы на то, чтобы стать родителями.

Напомним, ранее в эфире одного из ток-шоу Руслана намекала на внутреннюю готовность стать мамой. Артистка призналась, что ее супруг не в восторге от того, что она публично подняла эту тему.

"Мой Саша не очень счастлив от того, что я подняла эту тему. Когда я ему сказала: "Саш представляешь, мы с тобой так хотим, но просто у нас не получалось, по всякому". Истощенность организма сильная. Если ты очень истощен, то тебе природа не даст забеременеть. Она (природа - УНИАН) прекрасно понимает, что у тебя нет того потенциала, который нужен для ребенка", – рассказала Руслана .

"Я бы хотела поделиться одним секретом, если девушки там захотят идти на ЭКО протоколы, или там другие какие-то моменты, – главное сказать себе, что я хочу ребенка", – добавила она.

Руслана уверяет, что начала откровенно говорить на эту тему, поскольку не понимает людей, которые безосновательно отказываются от будущих наследников. А вот сама артистка не боится рожать после 45 лет.

Отметим, 48-летняя Руслана в браке с Александром Ксенофонтовым с 1995 года, однако пара до сих пор не имеет детей.

В 2015 году супруги построили два эко-дома, один из которых является огромной музыкальной студией, а в другом они проживают.

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