Посвящение прошло «с кислинкой».

Ведущий Сніданку з 1+1 Руслан Сеничкин вместе с друзьями по утренним телеэфирам Людмилой Барбир, Нелей Шовкопляс, Александром Поповым, Валентиной Хамайко и Егором Гордеевым, провел необычное торжественное посвящение ведущих нового шоу «Твій День». По условиям, чтобы присоединиться к телесемье, надо было съесть половинку лимона и принять обет телезрителям и коллегам.

Провести забавное посвящение Руслана назначили, как старейшину ведущего Сніданку з 1+1, за ним абсолютный рекорд - 11 лет прямых утренних эфиров.

Во время презентации самого продолжительного дневного шоу страны его ведущие: Влад Яма, Тимур Мирошниченко, Стася Ровинская, Владимир Рабчун и Ирина Ванникова - повторили за Русланом и съели кислый лимон. Испытания ведущие Твого Дня прошли с достоинством и хорошо насмешили гостей мероприятия.

Суперспособностю есть лимоны целыми ведущий Сніданку з 1+1 и телекулинар Руслан Сеничкин овладел много лет назад. Однажды во время съемок кулинарной рубрики заключил пари со съемочной группой и проиграл. Наказанием и было съесть лимон целым. "Проиграл спор дважды и овладел новой необычной способностью", - шутит телезвезда.

Ритуал - съесть лимон - решили провести неспроста. Ведь именно этот фрукт изображено на логотипе нового дневного шоу Твій день. Сніданок з 1+1 традиционно начинает утро для телезрителей всей Украины, а с 24 мая дневной прямой эфир продолжит новое шоу. Начало в 11:15.

Одна из ведущих шоу Ирина Ванникова, съев лимон сказала: «Да это же очень кисло», и Сеничкин в шутку добавил: «Готовьтесь коллеги, у продюсеров даже кислое - всегда сладкое!». А если серьезно: «Даже если вам кисло - будьте откровенны, показывайте настоящие эмоции своим зрителям», - дал установку учитель-Руслан своим коллегам-ученикам.

В финале посвящения ведущие Твій День пообещали:

«Стать для зрителей близким другом и проводником в мире новостей. Делиться полезной информацией, мыслями и эмоциями. Быть всегда рядом! Потому что - Ты не один! ».

А новой телесемье дали обещание: «Не пропускать летучки и тракты; примерить инстаграм маску «ПАНДА», Руслана Сеничкина; прислушиваться к советам и обязательно тусоваться со всей телевизионной семьей 1+1». Ведущие доказали, что готовы на все - ради зрителей. Продюсер шоу Егор Гордеев вручил новым членам телесемьи символические значки в виде дольки лимона. Поэтому Сніданківці уверенно отдали дневной эфир в надежные руки коллег.

В этот вечер ведущим пришлось еще раз попробовать лимоны. Но эти, к счастью, оказались сладкими, ведь украшали большой праздничный торт. Ими и угостили всех гостей.

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Перевод: Иван Бойко