Он получил повестку, но ехать на войну не хочет.

Российский певец Игорь Тальков сообщил, что получил повестку в рамках частичной мобилизации в России, но не хочет ехать на войну в Украину.

На своей странице в Instagram он рассказал, что повестку принесли его маме перед тем, как он должен был к ней приехать. Он отметил, что готов приезжать к оккупантам, поддерживать их, но намеренно никого убивать он не хочет.

"Мама написала, что мне пришла повестка. Я ненавижу прятаться, бояться. Меня никто не заставит никогда брать оружие и идти убивать. Даже направлять оружие на кого-то. Мое оружие – музыка. Это мой фронт. Я против войны, но обстоятельства такие, что нужно выбрать сторону", – заявил рокер. Видео дня

Игорь Тальков: чем известен

Игорь Тальков - российский музыкант, автор песен и исполнитель. Сын Игоря Владимировича Талькова (1956-1991). Основатель музыкальной группы "МирИмиР" (2009). Исполняет песни своего отца и песни собственного сочинения.

Известно, что Игорь Тальков-младший посвятил войне на востоке Украины, начавшейся в 2014 году, две песни - "Братские народы" и "Майдан".

В интервью изданию "Горловка NEWS" Тальков-младший прокомментировал обсуждения в сети того, что собирался ехать воевать в Донбасс против Вооружённых сил Украины:

"Можно сказать, что Донбасс для меня родная земля, ведь на ней родилась моя дочь и живут мои друзья. Воевать я бы, конечно же, не стал, ибо моё оружие - это песни. Но я всегда с радостью принимаю приглашения выступить на Донбассе, также как с удовольствием бы выступил в Киеве, ибо я пою о том, что мы единый народ, который в очередной раз одурачили, но на сей раз слишком жестоко. Остановило осознание, что у каждого своё дело в этом мире. Осознание того, что кто-то по ту сторону оружия так же, как и я, одурачен пузатыми, богатыми дядями", - сказал рокер.

Напомним, ранее Юрий Горбунов показал обстрелянную "скорую" с передовой.

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