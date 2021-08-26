Группа "Таймсквер" планирует дать несколько концертов в Украине.

Украинский активист Сергей Стерненко написал в своем Telegram-канале, что российская группа "Таймсквер" собралась с концертами в Украину. И это после того, как они гастролировали по оккупированному Крыму.

"Группа "Таймсквер" из РФ. Ее участники хвастались у себя в Инстаграмме поездками на наш полуостров (Крым, - УНИАН). В сентябре они хотят у нас в Одессе, Киеве и Харькове подзаработать денег. Надеюсь, Государственная пограничная служба не пустит крымнашистов в Украину", - написал Стерненко.

Отметим, в состав группы входит пять человек - Роман Семенец (вокал), Андрей Грязнов (клавишные, сэмплы), Анатолий Кузнецов (бас, бэк-вокал), Евгений Тарцус (ударные), Кирилл Бабиев (гитара, бэк-вокал).

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Автор: Диана Могилевич