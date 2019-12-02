В оккупированном Крыму закрыли отель Софии Ротару: стала известна причина

На самом деле отель Софии Ротару мог не приносить никаких доходов.

Представители украинской певицы София Ротару объявили о временном закрытии отеля "Вилла София". По официальным данным, в курортном заведении проведут ремонт.

Соответствующую информацию разместили на сайте и инстаграм странице "Виллы Софии". Пока не уточняется, когда именно начнутся ремонтные работы и когда отель в оккупированной Ялте откроют для туристов, пишет 24 канал.

"Дорогие друзья, отель" Вилла София "приостанавливает свою работу в связи с предстоящей реновацией! За новостями можно следить на нашем официальном сайте и в социальных сетях", – объявили представители гостиничного заведения.

По данным российских СМИ, отель Софии Ротару уже проводил большую реконструкцию. Однако, как уверяют работники заведения журналистов "Экспресс газеты", руководство "Виллы София" решило прекратить работу до мая 2020 года.

"Да, отель уже закрылся. До 1 мая будет осуществляться полная реконструкция и ремонт здания внутри и снаружи. Недавно его уже ремонтировали. Но наше руководство так решило", – рассказал работник "Виллы София".

В российских СМИ подозревают, что на самом деле отель Софии Ротару мог не приносить никаких доходов. За одну ночь в заведении туристы должны заплатить 82 тысячи рублей, что в гривневом эквиваленте составляет 30 тысяч. Поскольку в оккупированный Крым не ездят путешественники и украинцы, курортный бизнес стал нерентабельным.

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Также подозревают, что на закрытие отеля повлиял и громкий скандал, который разгорелся недавно. Еще в 2015 году сестра Софии Ротару Лидия Хлябич рассказала, что артистка передала украинским военным финансовую помощь. Кроме этого, семья певицы, которая продолжает жить в Черновицкой области, также помогает Вооруженным Силам Украины. Эти заявления опроверг концертный директор Софии Ротару в эфире российского телешоу.

"София Ротару никогда не спонсировала АТО и не посылала банки с вареньем. То интервью сестры Лиды – полная подстава и ложь журналистов желтой прессы. София Михайловна абсолютно миролюбивый человек. Она никогда не спонсировала войну", – заявил Сергей Лавров.

Кроме этого, представитель Софии Ротару объяснил, почему она отказалась от гастролей в России в 2018 году. По его словам, все было отменено из-за возможных "провокации". Поэтому в сети подозревают, что россияне так бойкотируют или давят на бизнес Софии Ротару.