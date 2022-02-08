Нападающий английского клуба "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду набрал 400 миллионов подписчиков в Instagram. Он первый человек, который смог сделать это.
Об этом сообщила Книга рекордов Гиннеса в Twitter.
За последние 10 месяцев Роналду набрал 123 млн подписчиков.
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Так он сохранил свой статус самого популярного человека в Instagram и первым в мире пересек отметку в 400 миллионов подписчиков.
Напомним, профессиональный футболист Криштиану Роналду уже длительное время имеет статус самого популярного пользователя Instagram.
В июне 2021 года он стал первым в мире человеком, которая набра 300 миллионов подписчиков.
В начале года Кайли Дженнер стала первой женщиной, которая набрала 300 миллионов подписчиков в Instagram. Ранее лидером по количеству подписчиков была известная певица Ариана Гранде.