"Королем" этой соцсети называют Криштиану Роналду.

Американская модель Кайли Дженнер стала первой женщиной, набравшей 300 миллионов подписчиков в Instagram.

Об этом пишет CNN.

Дженнер завоевала титул королевы Instagram, хотя в последнее время редко публиковала новые посты.

Это связывают с недавней трагедией на концерте ее мужа - рэпера Трэвиса Скотта. 5 ноября он выступил на музыкальном фестивале в Техасе. В результате давки у сцены погибли 10 человек, еще 17 попали в больницу.

Читайте также"Было страшно": Jerry Heil рассказала о преследователе, предлагавшем ей интимРанее лидером по количеству подписчиков была известная певица Ариана Гранде - 289 миллионов фолловеров.

Самым популярным пользователем этой социальной сети на данный момент является известный профессиональный футболист Криштиану Роналду. У него 389 миллионов подписчиков.

Кто такая Кайли Дженнер: