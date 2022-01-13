Американская модель Кайли Дженнер стала первой женщиной, набравшей 300 миллионов подписчиков в Instagram.
Об этом пишет CNN.
Дженнер завоевала титул королевы Instagram, хотя в последнее время редко публиковала новые посты.
Это связывают с недавней трагедией на концерте ее мужа - рэпера Трэвиса Скотта. 5 ноября он выступил на музыкальном фестивале в Техасе. В результате давки у сцены погибли 10 человек, еще 17 попали в больницу.
Читайте также"Было страшно": Jerry Heil рассказала о преследователе, предлагавшем ей интимРанее лидером по количеству подписчиков была известная певица Ариана Гранде - 289 миллионов фолловеров.
Самым популярным пользователем этой социальной сети на данный момент является известный профессиональный футболист Криштиану Роналду. У него 389 миллионов подписчиков.
Кто такая Кайли Дженнер:
- Дженнер родилась 10 августа 1997 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния
- Свою модельную карьеру она начала рекламируя линию одежды Crush Your Style, а также снимаясь в фотосессиях для журналов OK!, Teen Vogue, и у фотографа Ника Саглимбени
- Кайли успешно ведёт свою Instagram страницу и в 2018 году она возглавила список самых дорогих звёзд Instagram
- В 2019 году журнал Forbes оценил её состояние в 1 миллиард долларов, что делало её самым молодым миллиардером в истории