В 2018 году Дженнер возглавила список самых дорогих звёзд Instagram / фото instagram.com/kyliejenner

Американская модель Кайли Дженнер стала первой женщиной, набравшей 300 миллионов подписчиков в Instagram.

Об этом пишет CNN.

Дженнер завоевала титул королевы Instagram, хотя в последнее время редко публиковала новые посты.

Это связывают с недавней трагедией на концерте ее мужа - рэпера Трэвиса Скотта. 5 ноября он выступил на музыкальном фестивале в Техасе. В результате давки у сцены погибли 10 человек, еще 17 попали в больницу.

Читайте также"Было страшно": Jerry Heil рассказала о преследователе, предлагавшем ей интимРанее лидером по количеству подписчиков была известная певица Ариана Гранде - 289 миллионов фолловеров.

Самым популярным пользователем этой социальной сети на данный момент является известный профессиональный футболист Криштиану Роналду. У него 389 миллионов подписчиков.

Кто такая Кайли Дженнер:

  • Дженнер родилась 10 августа 1997 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния
  •  Свою модельную карьеру она начала рекламируя линию одежды Crush Your Style, а также снимаясь в фотосессиях для журналов OK!, Teen Vogue, и у фотографа Ника Саглимбени
  • Кайли успешно ведёт свою Instagram страницу и в 2018 году она возглавила список самых дорогих звёзд Instagram
  • В 2019 году журнал Forbes оценил её состояние в 1 миллиард долларов, что делало её самым молодым миллиардером в истории