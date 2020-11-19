Похоронят режиссера на Лычаковском кладбище.

Церемония прощания с театральным режиссером Романом Виктюком, который умер на 85-м году жизни, состоится в понедельник, 23 ноября, во Львове.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

«В понедельник, 23 ноября, состоится прощание с выдающимся режиссером Романом Виктюком», - говорится в сообщении.

По сведениям ОГА, прощальная церемония начнется с дома художника, который находится на площади Галицкой, 7 в 9:00. В 10:00 с Виктюком будут прощаться в Первом театре, в 12:00 состоится гражданская панихида.

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«Затем тело режиссера перенесут в Церковь святого Андрея, где совершат молитвенный чин. Похоронят Виктюка в 15:00 на Лычаковское кладбище», - сообщили в ведомстве.

В ОГА подчеркнули, что на церемониях прощания будут соблюдены все карантинные нормы.

«Просьба всех соблюдать дистанцию, одевать защитную маску и использовать дезинфектор», - сказано в сообщении.

Смерть Романа Виктюка: что известно

Режиссер Роман Виктюк умер на 85-м году жизни 17 ноября в России.

27 октября стало известно, что Виктюк госпитализирован с коронавирусом.

Роман Виктюк родился в 1936 году во Львове. С 1970-х годов ставил спектакли в разных театрах Москвы. В 1988 году на сцене театра «Сатирикон» поставил свой самый знаменитый спектакль – «Служанки», в котором все роли играли мужчины. А через три года спектаклем «М. Баттерфляй» открыл Театр Романа Виктюка.

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Автор: Светлана Макринская