Мужчина также вспомнил последнюю встречу с покойным защитником.

Украинский режиссер Олесь Санин, который снимал фильмы "Мамай", "Поводырь" и "Довбуш", рассказал о гибели коллеги на фронте.

По его словам, многие мужчины, которые работали над созданием киноленты "Довбуш", ушли в ВСУ. Однако, к сожалению, многих уже нет в живых. Среди погибших бойцов - актер Яков Ткаченко, который умер в декабре прошлого года.

"Есть уже и потери среди своих на фронте. Из последних - актер Яков Ткаченко. Когда началось вторжение, он сразу пошел у себя в Днепре в бригаду теробороны. Потом стал в строй пулеметчиком. Получил очень тяжелое ранение в шею. Лечился, снова вернулся на фронт, хотя имел все возможности комиссоваться. И по собственному здоровью, и из-за мамы, которая очень болела. Фактически находилась в критическом состоянии", - рассказал Олесь в интервью OBOZ.UA.

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Он также добавил, что последний раз виделся с покойным защитником на показе фильма в Днепре. О той встрече режиссер вспоминает так:

"Я виделся с ним во время большой войны на нескольких показах "Довбуша" в Днепре. Пришел в военной форме - настоящий герой. Меня спросили из зала о следующем фильме. Сказал, что мечтаю снять об Иване Сирко. Он подошел потом и так скромно: "Меня попробуешь?" Говорю: "Что тебя пробовать, друг? Конечно, будем работать". Потом мы еще переписывались. Он мне как-то жаловался, что не его хотят отправлять воевать, потому что артист".

По словам Санина, покойный актер успел оформить завещание, которое даже разослал друзьям.

"Написал, что не хочет никакой могилы: "Мечтаю, чтобы меня кремировали, а пепел развеяли над моим Днепром". Он был очень глубоким человеком. Знаете, есть актеры, которые очень мало читают, а бывают - совсем другие. У него было абсолютно неординарное отношение к жизни, добивался всегда правды", - отметил Олесь.

Напомним, ранее Олесь Санин рассказал, как россияне завербовали его коллегу-режиссера за рубежом.

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