Он продолжает развлекать россиян во время войны.

Украинский телеведущий Вадим Абрамов, получивший признание после проекта "Ревизор", уехал в Россию. Известно, что до 2016 года он жил и работал в Украине, однако потом покинул страну, сказав, что уезжает жить в другое место. Куда именно он тогда переехал - неизвестно.

В то же время его соведущая Анна Жижа говорила о том, что Абрамов работает за границей на разных проектах в качестве редактора.

Однако уже в 2022 году стало известно, что Абрамов живет в России. В то время он уже работал на одном из развлекательных каналов страны-агрессора "Пятница!"

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В 2023 году, несмотря на полномасштабную войну в родной Украине, он продолжил работать в РФ. Он стал ведущим проекта "Четыре дачи". В рамках шоу он ездит по дачам россиян и инспектирует их.

О позиции Вадима Абрамова относительно вторжения России в Украину - неизвестно. Проблема в том, что его соцсети закрыты, поэтому узнать его мнение не предоставляется возможным.

К слову, в информационном пространстве он также не выступал с осуждением преступного режима Кремля.

Напомним, ранее известный украинский актер рассказал, как его оскорбляли в России.

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