Певец пожаловался, что воры украли архив с записями боев на фронте.

Певец Александр Ярмак (YARMAK), который сейчас защищает Украину в Силах обороны, пожаловался, что его обокрали в поезде Киев-Днепр. Об этом он рассказал в эмоциональном видео, которое уже разошлось в соцсетях.

По словам Александра, ночью неизвестные лица открыли его купе и украли рюкзак с ноутбуком и камерой Go Pro. Кроме того, в соседнем вагоне воры украли рюкзак с ценной информацией, принадлежавший иностранному гражданину.

"Сами вещи особой ценности не имеют, но на носителях были уникальные кадры различных боевых действий, например, в ночь подрыва врагом Каховской ГЭС или штурмов левого берега нашими силами", - рассказал Александр в комментарии "РБК-Украина".

В Национальной полиции подтвердили, что получили заявления о краже в поезде "Киев-Днепр" от двух пострадавших. Сведения об этом внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража, совершенная в условиях военного положения.

"Сейчас сотрудники полиции опросили потерпевших и возможных свидетелей преступлений. Полицейские принимают оперативные меры для установления всех обстоятельств событий и задержания подозреваемого", – сообщили правоохранители и добавили, что "Укрзализныця" способствует в раскрытии преступления и предоставляет полиции всю необходимую информацию, в частности записи с видеокамер.

Рэпер Ярмак служит в Силах обороны

Александр Ярмак - украинский рэпер и актер родом из Киевщины. Музыкальную карьеру начал в 2011 году, со временем обретя определенную популярность. В своем творчестве Ярмак не обошел тему трагических событий Революции Достоинства. А в феврале 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, он записался в ряды ВСУ.

Позже он рассказывал, что его не хотели брать в армию из-за отсутствия необходимых навыков и опыта. Но в конце концов удалось пробиться в одно из подразделений. Сначала Александр был гранатометчиком, а потом стал заниматься аэроразведкой.

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