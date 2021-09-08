Телеведущая перекрасила волосы в блонд.

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая уже несколько лет живет и работает в РФ, показала изменения во внешности.

Звезда решила перекрасить волосы в блонд, с которым ходила четыре года назад. Стоит отметить, что такой цвет сейчас в моде. Ранее мы рассказывали, к каким еще модным оттенкам волос стоит присмотреться этой осенью.

"Я снова блонд, как и 4 года назад. Вдруг захотелось освежиться, но думаю, что ненадолго", - подписала фото Регина.

"Богиня", "Вау, тебе все идет", "Блонд всегда делает образ ярче", "Я всегда за натуральность", - пишут фаны в комментариях.

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Чем известна Регина Тодоренко

Тодоренко несколько раз попадала в громкие скандалы. Она была ведущей программы "Орел и Решка". Регина рассказала, что золотой карты на самом деле не существует. Тогда разгорелся скандал вокруг выступления Регины.

Также она высказывалась о домашнем насилии во время интервью. Тогда Тодоренко сказала: "А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?" После этого в Instagram блогера появились сотни негативных комментариев.

Автор: Диана Могилевич