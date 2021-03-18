Ранее артистка скрывала этот свой недостаток.

Известная ведущая шоу «Орел и Решка» Регина Тодоренко сообщила фанатам печальную весть о своем здоровье.

Читайте такжеРегина Тодоренко снова наткнулась в Instagram на жесткий хейтКак рассказала она на своей странице в «историях» в Instagram, у нее обнаружили неизлечимую болезнь.

На опубликованных в сети кадрах Регина предстала на приеме у врача. По словам знаменитости, у нее — витилиго. Певица показала белое пятно на ноге.

«Раньше стеснялась говорить об этом и все время закрашивала колено, чтобы никто не заметил мое несовершенство», - призналась ведущая.

Кто такая Регина Тодоренко

Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. Она стала известной благодаря программе «Орёл и Решка» в качестве ведущей.

Ведущая в 2018 году вышла замуж за российского певца Влада Топалова. В этом же году у супругов родился сын.

16 марта Тодоренко поделилась с поклонниками в Instagram новостью о том, что приехала вместе с сыном в Одессу.

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Автор: Ольга Робейко