Актриса имеет твердую позицию в этом вопросе.

Российская актриса Лия Ахеджакова уже неоднократно поддерживала Украину, на которую уже второй раз надает Российская Федерация.

В связи с последними события, которые начались 24 февраля 2022 года, в Instagram появилась фейковая страница Ахеджаковой и информация о том, что она перечислила ВСУ 10 тысяч долларов. Но, по словам самой актрисы, она этого не делала.

"Как бы я их перевела?", - сказала Лия, а также добавила, что не сидит в соцсетях.

Кроме того, на YouTube-канале "Скажи Гордеевой" актриса рассказала, что при виде того, что сейчас происходит в Харькове, ей становится плохо. Оказывается, что много лет назад она жила в этом украинском городе вместе с бабушкой и дедушкой.

"Когда я вижу обстрелы Харькова, я не могу это пережить", - говорит актриса.

Кроме того, она призвала всех российских деятелей культуры не молчать и поддержать Украину, на которую напала РФ.

"Ребятки, не молчите. Все равно нам хана", - добавила Лия.

Также она отметила, что украинцы вряд ли смогут простить россиян: "При моей жизни вряд ли простят. И я никогда не прощу".

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