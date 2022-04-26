Ранее Кабаева засветила обручальное кольцо.

Президенту РФ Владимиру Путину давно приписывают роман с гимнасткой Алиной Кабаевой. На днях в сети заподозрили, что они и вовсе решили пожениться.

Об этом сообщает ТСН.

Поводом для домыслов стало появление Кабаевой в спорткомплексе "ВТБ Арена" в Москве. Тогда девушка засветила обручальное кольцо. Пользователи сети увидели в этом хороший знак для Украины. Они вспомнили, как "фюрер" Гитлер женился на Еве Браун в бункере, а на следующий день их нашли мертвыми.

Но, как оказалось, Кабаева уже давно носит это кольцо. Впервые оно замелькало на ее безымянном пальце в 2014 году. Более того, в СМИ начала распространяться информация о том, что спустя год после развода Путина с женой Людмилой, он обвенчался со спортсменкой.

Тогда на эти слухи отреагировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он опроверг все слухи о связи Путина и Кабаевой. При этом сам президент РФ и гимнастка молчат. Кроме того, Путину приписывают родительство детей Кабаевой.

Напомним, ранее сообщалось, что США не будет вводить санкции против Кабаевой, потому что это будет "личным ударом" по Путину, а это может привести к дальнейшей напряженности в отношениях между Россией и США.

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