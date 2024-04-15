Он снова не смог контролировать свои эмоции.

Скандальный российский певец Григорий Лепс, который поддерживает кровавую политику Кремля, в очередной раз продемонстрировал свое неадекватное поведение.

Недавно путинист пел на сцене и одна из зрительниц захотела снять видео его выступления на телефон. Однако такая близкая съемка ему не понравилась.

Сначала Лепс сказал женщине, чтобы та держала дистанцию и отошла подальше.

"Расстояние 20 см. Убери, пожалуйста. Расстояние 20 сантиметров", - сказал он.

Но зрительница не послушала и продолжила съемку. Тогда же певец наклонился и агрессивно выбил из ее рук телефон. Этот скандальный момент попал в сеть.

Что произошло с телефоном женщины - неизвестно.

Сам путинист не комментирует свое поведение. А вот некоторые адвокаты уже успели дать характеристику этому инциденту.

"Я считаю, что эти действия связаны с постоянным употреблением алкоголя, ведь из-за этого теряется контроль и появляется ощущение вседозволенности. Но это ненормально, надо за такое нести наказание", - прокомментировал российский адвокат.

К слову, это не первый скандал с Лепсом из-за его любви к алкоголю. Он ранее бросал микрофон и уходил со сцены без объяснений. А в прошлом году сторонник диктатора устроил пьяную драку и сломал нос одному из посетителей в баре.

Напомним, ранее Григорий Лепс раскрыл тайну своей личной жизни.

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