Мария Максакова заявила, что Примадонна имеет колоссальное влияние на свою аудиторию.

Оперная певица, популярный блогер и бывший депутат Госдумы Мария Максакова, которая живет в Украине, высказалась об Алле Пугачевой и ее позиции по войне.

В интервью проекту "Аргумент" на YouTube-канале УНИАН она заявила, что ждет от Примадонны более решительных шагов. Ведь, по словам Максаковой, Алла Борисовна была кумиром миллионов женщин, ведь она олицетворяла все то, что женщинам запрещали чувствовать в Советском Союзе.

"Она имеет безусловное влияние на эту категорию людей, и у нее есть очевидная аудитория. Поэтому я считаю, что она могла бы сделать намного больше, и я очень хотела, чтобы она сделала намного больше. Я не знаю, что ей мешает. Тем более сейчас, когда они (с Максимом Галкиным, - УНИАН) разорвали все отношения с кремлевской властью. Хотя, сказать, что у нее были близкие отношения с властью, - будет большим преувеличением, но она и не была большим оппозиционером нынешнему режиму", - сказала Максакова.

Она добавила, что Пугачева всегда была умеренным критиком. При этом однажды она попыталась совершить политические шаги с лидером "Правого дела" Михаилом Прохоровым, но эта затея оказалась безуспешной, хоть и хорошо оплачивалась.

Также Максакова рассказала и о замке Пугачевой и Галкина в селе Грязь, который они выставили на продажу. Знаменитость отметила, что, если Примадонна молчит о войне в надежде, что сможет хоть что-то "вытащить" из России, то она совершает логическую ошибку. Она посоветовала Алле Борисовне забыть об имуществе в стране-агрессоре и исходить из того, что кремлевские власти все равно отнимут у нее этот замок.

"Вот, если бы она так начала мыслить, мне кажется, перед ней открылись бы огромные горизонты для нового планирования своего творчества и поступков", - добавила Максакова.

Кроме того, ведущий программы предложил Максаковой пригласить Пугачеву в Киев, чтобы та выступила в подземном переходе, где дают концерты не только украинские артисты, но и зарубежные.

"Мне кажется, что приближать победу (Украины, - УНИАН) нужно совместными усилиями. А не дожидаться, пока она состоится, и присоединиться к празднованию. Уж если говорить о ее характере (Примадонны, - УНИАН), то она справится с российской властью", - уточнила Мария.

Алла Пугачева: позиция по войне

Российская звезда Алла Пугачева после 24 февраля покинула Россию и переехала в Израиль. Хоть ее супруг Максим Галкин открыто осуждает путинский режим, сама Примадонна молча его поддерживает, за что неоднократно сталкивалась с хейтом в свой адрес.

В конце августа она вернулась на родину и даже отвела детей в школу, но вскоре вновь покину страну-агрессора, так как ее детей начали травить из-за проукраинской позиции их отца.

В октябре 2022 после массированной атаки по Украине Примадонна прервала молчание и заявила, что молится о мире.

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