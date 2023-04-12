Правоохранительные органы страны-агрессора взялись за проверку Примадонны на предмет того, финансирует ли она украинских военных.

Генпрокуратура России будет проверять Аллу Борисовну Пугачеву на предмет финансирования ВСУ. Заявление с требованием начать подобную проверку направил в ведомство руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, сообщают росСМИ.

Бородин напомнил, что Пугачева якобы сбежала из России, а также продолжает критиковать "спецоперацию" - так оккупанты называют кровожадную войну, развязанную в Украине. Кроме того, Примадонна поддерживает своих сограждан, которые тоже выступили с антивоенной позицией и покинули РФ.

"Ранее федеральным проектом были установлены иностранное финансирование деятельности Аллы Пугачевой и ее связи с западными спецслужбами", - сказано в обращении.

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Стоит отметить, что за семью Пугачевой в РФ взялись основательно. Ранее появилась информация о том, что СК начал проверку Кристины Орбакайте и Никиты Преснякова на предмет сотрудничества с украинскими силовыми структурами, а также финансовой помощи ВСУ.

Позиция Аллы Пугачевой касательно войны в Украине

Алла Борисовна действительно выступила против войны. Она вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми покинула свой элитный особняк в Подмосковье. Сейчас семейство живет в Израиле.

В своем блоге, а также в ходе концертов Галкин неоднократно говорил, что по приказу из Кремля на мирные города Украины посылают ракеты, за что получил статус "иноагента".

Напомним, Вайкуле заявила, что Галкин может стать следующим президентом РФ.

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