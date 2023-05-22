Актер не боится уголовного дела, которое против него возбудили в РФ.

Актер Алексей Панин, которого объявили в розыск в РФ, отреагировал на это с юмором. Он отметил, что продолжит "счастливо жить в Европе". Сначала он удивился, когда на него завели уголовное дело в РФ, но быстро это "переварил". Теперь же Панин "переваривает" тот факт, что он в розыске.

"Как к этому можно относиться? Они каждый день придумывают новые статьи – на ровном месте привязывают их к людям, которые ничего не совершили. Видимо, раньше была разнарядка по "дискредитации российской армии", а теперь вышла разрядка по "оправданию терроризма". Путинский режим борется уже всеми способами с инакомыслием, со всеми несогласными", - рассказал актер в комментарии для издания Limon.ee.

Панин уже узнал, смогут ли его "поймать" в других странах. По словам актера, Интерпол не сотрудничает с РФ, а потому он будет ездить по Европе, а в Казахстан отправиться не рискнет. Также артист откажется от поездок в Турцию и Египет.

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"Все это придумано, все это притянуто за уши. Естественно, никто никакой терроризм не оправдывал, а фраза, которая была сказана про Крымский мост - я действительно порадовался, что Путину не все сходит с рук, ведь за два дня до взрыва моста российской армией был нанесен удар по жилым домам в Украине, где погибли люди, целые семьи", - отметил Панин.

Также актер напомнил, что он уже извинился перед украинцами за то, что в 2014 году верил российской пропаганде. По словам Панина, ему стыдно за слова "Крым наш", которые он тогда произнес.

"С первого дня войны я четко обозначил свою позицию, и, да, я действительно порадовался, что по любимому детищу Путина – шарахнуло, потому что не все коту масленица. Мне было приятно, что где-то Владимир Владимирович обос**лся от злобы", - добавил актер.

Уголовное дело на Панина - что известно

В начале мая стало известно, что в РФ завели уголовное дело на Панина. Российские правоохранители даже провели обыски, в квартире, где когда-то он жил. Поводом для возбуждения уголовного дела в РФ назвали радость Панина во время "бавовны" на Крымском мосту.

Сегодня же стало известно, что Панина объявили розыск в РФ. СК РФ обвиняет Алексея Панина в том, что он якобы "публично оправдывает терроризм".

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