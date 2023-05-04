Однако актер уже давно не живет в РФ.

В России завели уголовное дело на актера Алексея Панина. Ему грозит тюремный срок. Российские правоохранители даже провели обыски, в квартире, где когда-то он жил.

Однако Панина и его вещей там не нашли. Актер давно продал свою квартиру и не живет в РФ. Однако туда все равно пришли с обысками.

Поводом для возбуждения уголовного дела в РФ назвали радость Панина во время "бавовны" на Крымском мосту. Осенью 2022 года актер открыто ликовал, когда там прогремели взрывы. Россияне назвали это "оправданием терроризма".

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"В отношении актёра возбудили уголовку по 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). И пошли с обыском по месту его регистрации. Внезапно оказалось, что квартира Алексею не принадлежит, и никаких его вещей там нет. Потому что все они вместе с ним на гастролях в США", - сообщают российские Telegram-каналы.

Сам Панин информацию о том, что в РФ на него завели уголовное дело, никак не комментирует. Он и его дочь отправились в США. До этого Панин был с гастролями в Израиле.

Что Панин говорит о войне

Еще до начала полномасштабной войны РФ против Украины Панин критиковал кремлевский режим. В 2021 году актер обещал 500 евро тому, кто плюнет российскому пропагандисту Соловьеву в лицо. В начале марта 2022 года Панин предположил, чем закончится война в Украине. По его словам, Путин умрет и затащит с собой туда всех россиян.

Не так давно Панин гневно прошелся по молчунам-россиянам и назвал жителей РФ "массой". В конце апреля Минкульт опубликовал список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. Оказалось, в него попал и Панин.

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