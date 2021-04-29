Роскошная свадьба состоялась 29 апреля 2011 года.

Ровно 10 лет назад принц Уильям женился на Кейт Миддлтон. Британская столица была заполнена людьми.

Читайте такжеПринц Уильям и Кейт Миддлтон показали новые фото к десятой годовщине свадьбыНекоторые из них несколько дней ночевали под открытым небом, чтобы занять места вдоль улиц, по которым молодожены должны были ехать с венчания во дворец. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сегодня, 29 апреля, супруги поделились трогательным видео в Instagram в день годовщины свадьбы. В ролике пара с детьми гуляет у океана и наслаждается отдыхом.

"Благодарим всех за добрые послания в годовщину нашей свадьбы. Мы очень благодарны за 10 лет поддержки, которую мы получили во время нашей семейной жизни", – написали герцоги.

Что известно о семейной жизни Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поженились 29 апреля 2011 года. Молодожены познакомились задолго до бракосочетания во время учебы в Сент-Эндрюсском университете, о помолвке объявили за год до свадьбы.

Венчание и торжество состоялись в Вестминстерском аббатстве в присутствии членов королевской семьи.

У герцога Кембриджского Уильяма и герцогини Кембриджская Кейт уже трое детей – принц Джордж (7), принцесса Шарлотта (5) и принц Луи (3).

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Автор: Ольга Робейко