Как написал Гарри в своей книге, Уильям напал на него первым.

Вскоре выйдет автобиографическая книга принца Гарри "Запасной", в которой он рассказал о ссораз со своим братом. Оказывается, однажды они поскандалили из-за Меган Маркл.

Как сообщает The Guardian, в книге описывается момент, когда Уильям решил обсудить с Гарри скандалы вокруг королевской семьи. Тогда герцог Кембриджский пожаловался на поведение Меган Маркл и назвал ее грубой. Конечно, Гарри встал на защиту своей супруги, с которой воспитывает двоих детей.

Братья обменялись оскорблениями, но на этом их инцидент не был исчерпан. Гарри описал в книге, как Уильям взял его за воротник и повалил на пол. Сам он упал на собачью миску, которая разбилась вдребезги, а осколки вонзились в него.

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"Все произошло так быстро. Он схватил меня за воротник, порвал цепочку у меня на шее, толкнул меня на пол. Я упал на собачью миску, и она разбилась подо мной, осколки вонзились в меня. Какое-то время я так лежал, ошеломленный, потом поднялся на ноги и сказал ему убираться", - вспомнил Гарри.

Принц в своей книге добавил, что позже брат извинился перед ним.

Отношения принца Гарри и его супруги Меган Маркл с королевской семьей

Принц Гарри и Меган Маркл сложили полномочия членов королевской семьи Британии в марте 2020 года и перебрались в Калифорнию.

Весной 2021 года пара дала большое интервью Опре Уинфри, в котором рассказала, что в королевской семье обсуждали, какой темной будет кожа их с принцем Гарри ребенка.

Меган также сказала Опре, что когда она была беременна Арчи, ей сообщили, что ему не дадут титул принца и он не получит охрану.

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