Герцогиня Кембриджская Кэтрин была в хороших отношениях с супругом королевы Елизаветы II – принцем Филиппом.

Мало кто знает, что пути Кейт Миддлтон и герцога Эдинбургского пересеклись за много лет до того, как она стала невестой, а потом и супругой принца Уильяма.

Читайте такжеЖена принца Уильяма сняла первое в истории "королевское селфи" (видео)В 2016 году Кейт появилась в документальном фильме, посвященном 60-летию вручения премии герцога Эдинбургского, в котором она рассказала, что тоже принимала участие и была награждена премией, сообщает ТСН со ссылкой на Hello!.

Это было во время учебы Кэтрин в колледже Мальборо. Свою награду будущая герцогиня получила в Сент-Джеймсском дворце. Тогда Кейт описала получение этой награды как "одно из самых запоминающихся событий взросления".

Когда Кейт уже встречалась с принцем Уильямом и заговорили о их предстоящей помолвке, принц Филипп рассказал своему другу и писателю Джайлзу Брандрету о том, что очень рад, что Кэтрин оказалась такой рассудительной девушкой.

"Если ты решишь, что внимание адресовано лично тебе, то у тебя будут неприятности. Внимание приковано к твоей роли, твоей работе, вопросам, которыми ты занимаешься. Речь не идет о твоей личности. Ты не знаменитость. Ты представляешь королевскую семью. Вот и все. Не смотри в камеру. Королева никогда не смотрит в камеру. Никогда. Смотри на того, с кем говоришь. Смотри на то, ради чего ты приехал. Диана смотрела в камеру", - сказал тогда Филипп.

Герцогиня Кембриджская, как и королева, никогда не смотрит прямо в камеру. Вероятно, именно такой главный совет ей дал Филипп, и это сильно помогло девушке влиться в королевскую семью.

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Автор: Ирина Погорелая