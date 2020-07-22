Закрутивший роман со звездой "Папиных дочек" актер Прилучный ответил на вопрос о личной жизни

Сегодня артист разместил в социальных сетях очередной пост, но вместо добрых комментариев получил поток негатива от хейтеров.

Вот уже несколько месяцев к личной жизни Павла Прилучного приковано огромное внимание. Сначала избиение жены, потом развод, а теперь еще и новый роман с коллегой Мирославой Карпович.

Сегодня артист разместил в социальных сетях очередной пост, но вместо добрых комментариев получил поток негатива от хейтеров. Не выдержав, Прилучный все-таки ответил одному из подписчиков, пишет издание "СтарХит".

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«Моя личная жизнь - это моя личная жизнь. Хотите копаться в чужих грязных трусах - смотрите «ДОМ-2». А от меня отпишитесь», - в сердцах заявил артист.

Отметим, что артист также закрыл свой аккаунт в instagram, который раньше был доступен все пользователям.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что сейчас Мирослава отдыхает вместе с актером и его детьми на море. В сети появились фото и видео, на которых запечатлена парочка. При этом свои отношения актеры все еще не комментируют. После того как роман Карпович и Прилучного стал достоянием общественности, на звезду «Папиных дочек» обрушился поток негатива от хейтеров.

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