Также он поблагодарил своих фанатов за поддержку.

Актеру Павлу Прилучному, который накануне получил травму челюсти, провели операцию.

Читайте такжеАгата Муцениеце прокомментировала развод со звездой "Мажора" ПрилучнымВ своем Инстаграме актер рассказал о том, как себя сейчас чувствует. "Я действительно сейчас восстанавливаюсь после операции, все идет хорошо и по плану, так что в ближайшее время уже вернусь к своей нормальной жизни", - сообщил он.

При этом прилучный не стал раскрывать детали о том, каким образом и где он получил травмы. "Насколько я пока понял из СМИ, я подрался за бабушку в гей-клубе, чтобы продать эту историю кому-то с тв, и ещё там что-то было... Эта версия безусловно гораздо интереснее правды, так что предлагаю пока остановиться на ней - по крайней мере, все посмеемся. А реальные детали произошедшего отдадим правоохранительным органам для работы - там они больше пригодятся".

Кроме этого актер выразил благодарность врачам, которые поднимают его на ноги.

"Отдельное большое спасибо моим поклонникам - ребята, вы самые небезразличные, тактичные и трогательные, правда", - написал Прилучный.

Новости по теме

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Ирина Погорелая