Фанатка домашних родов стала матерью в четвертый раз.

Скандальная 27-летняя блогерша Соня Стужук, которая предала Украину и отреклась от своей родины, родила четвертого ребенка. Роды она назвала быстрыми и легкими.

У Стужук родилась дочь. Она показала фото с новорожденной и рассказала о событии в своем Telegram (страница предательницы в Instagram не отображается для украинцев)

"В 3:55 к нам пришла Васенька. Одновременно мои самые быстрые и легкие роды, и самые непонятные какие-то получились. Позже расскажу, пока отдыхаю и продолжаю умирать от продолжающихся схваток",- написала блогерша.

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Известно, что Стужук является фанаткой домашних родов. Только один ее ребенок (сын Давид) появился на свет в роддоме. Двух дочерей (Лолиту и Оливию) она рожала дома. Третью дочь, которая появилась на свет сегодня, она также рожала дома. Судя по фоту, все произошло в бассейне.

Блогерша рассказывала, что готовилась к этому событию, она не хотела приглашать акушеров и даже отказалась от доулы.

Своего четвертого ребенка Стужук родила от бойфренда Антона Левданского. С ним блогерша живет в Риге. До этого она была в браке с Дмитрием Стужуком, от него она родила троих детей. Блогер скончался от коронавируса в 2020 году, на тот момент пара уже разводилась.

Что Соня Стужук говорит о полномасштабной войне

Скандальная блогерша, которая жила в Киеве, выехала из Украины в первые дни полномасштабной войны, которую начала РФ. Однако Стужук не осмелилась прямо выступить против страны-агрессора. Блогерша, которая годами рассказывала о позитивной энергии, побоялась потерять свою аудиторию, большая часть которой из РФ.

Лишь на четвертую неделю полномасштабной войны Стужук решила высказаться. Однако она упомянула Россию как страну, которая начала войну. Тогда Стужук заявила, что не видит смысла обращаться к россиянам, потому что "где-то нам за нас все решили".

Осенью, когда на Крымском мосту произошла "бавовна", блогерша заявила, что ее это не радует. Более того, Стужук утверждала, что якобы из-за этого РФ бомбит Киев. "Нельзя быть за мир и при этом безудержно радоваться смертям или разрушениям у других. Значит, вы точно не за мир", - заявила предательница. Вскоре она публично отреклась от Украины. Стужук заявила, что не вернется на родину.

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