Артист во время выступления сломал ногу.

Участник группы MOZGI Алексей Завгородний сломал ногу прямо во время выступления в Египте.

"Спасибо Египет! Это был очень крутой и переломный заезд! Со мной все в порядке, немного поковыляю", - написал "Позитив" в своем инста-блоге, показав фото рентгена.

"Не пугай нас, будь аккуратнее", "Я так испугалась, когда увидела снимок", "До свадьбы заживет", "Выздоравливай скорее", "Ох, пусть срастется красиво", "После такого отдыха, надо ещё один отдых", - поддержали артиста поклонники.

Напомним, ранее певица Вика Смеюха рассказала о возможных отношениях с "Позитивом".

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С 13 лет Завгородний сотрудничает с продюсером и украинским рэпером Потапом. Вместе с Потапом он пришел к ошеломляющему успеху, выступил во многих странах и принял участие в множестве проектов на телевидении.

В 2004 году он стал участником группы "new’z’cool", с которой в 2006 году выпустил дебютный альбом под названием "Школа, Кости, Рэп". Через шесть лет Алексей стал одним из участников дуэта "Время и Стекло". С тех пор он выходил на большую сцену в компании коллеги по цеху Нади Дорофеевой.

Кроме того, с 2014 года он выступает в коллективе MOZGI, в котором также участвуют Потап, Дядя Вадя, DJ Bloodless, DRED и RUSONE. Интересно, что артисты выходят на сцену в черных образах.

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Автор: Диана Могилевич