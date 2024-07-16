Певец в настоящее время находится в Европе.

Известный продюсер и рэпер Потап во время полномасштабного вторжения России в Украину выехал за границу. Он довольно редко возвращается на родину, что часто раздражает его поклонников.

Сейчас же артист находится в Испании. На своей странице в Instagram он опубликовал новое фото со студии звукозаписи в Барселоне.

Рэпер заявил, что занимается там созданием музыки, о которой, по его мнению, будет говорить весь мир.

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"Студия в Барселоне. Мы готовим мировые вещи прямо здесь", - поделился с подписчиками продюсер.

Кстати, недавно Потап был замечен во Франции, где смаковал местную еду на фоне Эйфелевой башни. Тогда ему "прилетело" около тысячи негативных комментариев, ведь люди считают, что одни защищают государство, другие - шикуют.

Из-за такой своей позиции Потап часто становился "мишенью" для украинцев. Его часто критикуют в социальных сетях.

Напомним, ранее известная ведущая высказалась о Потапе и Каменских. Валентина Хамайко заявила, что не хотела бы, чтобы артисты возвращались в Украину.

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