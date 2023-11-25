Звезда не вспомнила о любимом, когда рассказывала о создателях своего нового хита.

Украинская певица NK (Настя Каменских) подогрела слухи о том, что в ее браке не все хорошо. Звезда публично проигнорировала своего мужа и продюсера Потапа.

В частности, артистка выпустила новый испаноязычный трек "Tu y Yo" ("Ты и я"). Она отметила, что соавтором композиции стал Марио Касерес, а продюсером - Али Альварес. Впрочем, Каменских не вспомнила о том, что к созданию трека причастен и ее муж Потап.

В своем Instagram продюсер сам рассказал о работе над треком "Tu y Yo". По его словам, песню написали на студии в Майами еще до коронавирусной пандемии.

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"Когда я вошел в студию Али Альвареса в Майами, у меня возникла простая идея песни "Tu y Yo" или "Ты и я". И угадайте, что? Али понравилась эта концепция и невероятно талантливый Марио Касерес поработал над ней", - рассказал Потап.

Неизвестно, почему NK не упомянула о Потапе как авторе этого трека. Впрочем, звезда уже во второй раз игнорирует упоминание о муже: впервые это произошло во время премьеры хита "Звезда в небе", который вышел на украинском и испанском.

Tu y Yo - новый трек Каменских

Напомним, вчера певица Настя Каменских презентовала новый клип на песню на испанском языке - "Tu y Yo". В кадре она появилась в кардинально другом образе. Такой Вы ее еще не видели!

Так, Каменских предстала в новом клипе в двух образах. Один из них привычен для ее поклонников. А вот второй образ вызвал ажиотаж, потому что певица предстала с рыжими волосами. По ее словам, эти два образа - темное и светлое, которые борются внутри молодой замужней женщины, ставшей объектом страсти другого парня.

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