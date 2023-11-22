Подробности их отношений - в материале.

Обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов не прошел мимо нового клипа Потапа и его подопечной Катерины на песню "Рай де?" После премьеры клипа начали ходить слухи, что продюсер променял Настю Каменских на другую певицу и что у них уже якобы закрутился роман.

Однако, как рассказал Беспалов на своем YouTube-канале, между Потапом и Катериной сугубо профессиональные отношения.

По его словам, продюсер сейчас пытается удержаться на плаву, поэтому берет много новых подопечных, чтобы зарабатывать хотя бы как продюсер.

"Потап не променял Настю на эту дамочку. Эта дамочка отстегивает очень солидную сумму, чтобы Потап ее продюсировал. По крайней мере пока так говорят люди, находящиеся возле этого тандема. Поэтому давайте немного не путать берега - где только профессиональные отношения, а где любовные истории", - отметил Беспалов.

Отношения Потап и Насти Каменских

Ранее Беспалов сказал, что Потап и Настя разводятся. По его словам, продюсер изменял своей жене. Последний раз это произошло с ее подругой, поэтому Каменских якобы не смогла этого простить.

Блогер добавил, что артисты решили разойтись тихо - так, чтобы никто об этом не знал.

Вас также могут заинтересовать новости: