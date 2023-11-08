По словам Беспалова, пара уже давно начала бракоразводный процесс.

Обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов намекнул на то, что Потап и Настя Каменских уже якобы официально развелись.

В своем Telegram-канале он опубликовал кадр из их клипа на песню "Не пара" и сказал, что именно в этом ролике есть подсказка тому, что происходит сейчас в их отношениях.

"Прямо сейчас происходит что-то очень интересное. Подсказка номер 2: вспомните мой выпуск о Потапе и Насте от 31 марта 2023 года. Ждем. Я уже купил попкорн", - написал Беспалов.

Отметим, в марте этого года Беспалов впервые заговорил о разводе артистов. Он, ссылаясь на своих "котят", которые сотрудничали со звездной парой, рассказал, что Потап, несмотря на то, что состоял в браке с Каменских, домогался своих сотрудниц, гулял налево и направо. Именно это и могло стать причиной развода.

"Почему Потап и Настя разводятся? Потому что он изменил ей в очередной раз с девушкой из их общего круга. Этот человек был очень близким Насте, поэтому она не смогла простить. Ранее она все прощала, потому что это коммерческий брак на выгодных условиях, в котором нет любви и уважения, как у обычных пар", - говорит Беспалов.

Он добавил, что артисты решили разойтись тихо - так, чтобы никто об этом не знал.

Отношения Потапа и Насти - что известно

Настя Каменских и Потап 10 лет были дуэтом, однако позже решили развивать сольные карьеры. Как они неоднократно признавались, долгое время они не могли найти общий язык, много ссорились. Однако со временем их отношения начали налаживаться. Более того, они переросли из формата рабочих в формат романтических.

В мае 2019 года они сыграли свадьбу. На торжестве присутствовали многие звезды. Казалось бы, они счастливы вместе, но недавно начали появляться слухи об их разводе. Пара сама их спровоцировала, перестав публиковать совместные снимки.

Потап комментирует это так: "Сейчас моя личная жизнь во многом проходит вне социальных сетей. Мне кажется, что сейчас такое время, когда в сетях нужно пропагандировать важные социальные месседжи, доносить информацию о войне. Но это довольно странно и даже немного смешно, что сплетни появились только потому, что мы не выкладывали общие фото".

Сама Каменских говорит, что у них с Потапом все хорошо и они не планируют разводиться.

Вас также могут заинтересовать новости: