Украинский артист Дзидзьо после развода продолжает общаться со своей бывшей женой Славией.
Об этом сообщает ТСН.
По словам артиста, они дружат и занимаются общими делами, которые у них есть еще со времен их брака.
"Да, я поддерживаю дружеское общение со своей экс-женой. Да, я звоню ей. У нас еще очень много дел, которые надо доработать", - сказал Дзидзьо.
Также он добавил, что какого-то масштабного конфликта со Славией у них не было. Всему виной нечестные люди, которые раздули из мухи слона.
"Я никогда с ней и не ссорился, просто некоторые люди раскрутили из этого, потому что им так было выгодно. Пригласили Славу, чтобы она там наговорила и прокомментировала, то что не надо. Это нечестные люди", - добавил певец.
Читайте также"Стал совсем другим человеком": Александр Эллерт кардинально сменил имидж (фото)Развод Дзидзьо и Славии
В апреле текущего года стало известно, что Дзидзьо и SLAVIA решили развестись после 20 лет совместной жизни.
Комментируя развод, Ярослава заявила, что со своей стороны она сделала все, чтобы спасти брак: "Моя совесть чиста. Я спокойна. Надо дать прожить себе все, что приготовила судьба".
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