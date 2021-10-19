Артист дружит со своей бывшей женой.

Украинский артист Дзидзьо после развода продолжает общаться со своей бывшей женой Славией.

Об этом сообщает ТСН.

По словам артиста, они дружат и занимаются общими делами, которые у них есть еще со времен их брака.

"Да, я поддерживаю дружеское общение со своей экс-женой. Да, я звоню ей. У нас еще очень много дел, которые надо доработать", - сказал Дзидзьо.

Также он добавил, что какого-то масштабного конфликта со Славией у них не было. Всему виной нечестные люди, которые раздули из мухи слона.

"Я никогда с ней и не ссорился, просто некоторые люди раскрутили из этого, потому что им так было выгодно. Пригласили Славу, чтобы она там наговорила и прокомментировала, то что не надо. Это нечестные люди", - добавил певец.

Читайте также "Стал совсем другим человеком": Александр Эллерт кардинально сменил имидж (фото) Развод Дзидзьо и Славии

В апреле текущего года стало известно, что Дзидзьо и SLAVIA решили развестись после 20 лет совместной жизни.

Комментируя развод, Ярослава заявила, что со своей стороны она сделала все, чтобы спасти брак: "Моя совесть чиста. Я спокойна. Надо дать прожить себе все, что приготовила судьба".

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич