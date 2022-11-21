20-летний Архип Глушко уже наметил переезд за границу. Бежать планирует вместе со своей невестой.

Сын певицы Наташи Королевой, которая родилась в Украине, но цинично молчит о войне, готовит побег из России. 20-летний Архип Глушко планирует отправиться в США вместе со своей невестой. Об этом пишут росСМИ.

Известно, что весной 2023 года сын Королевой и Тарзана заканчивает университет, после чего переезжает. Не исключено, что таким образом юноша пытается "откосить" от воинской службы.

"Скорее всего, пойду в магистратуру, но есть такие планы, что в другой стране", - цитирует издание Архипа Глушко.

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В США у парня живет бабушка по маминой линии - Людмила Порывай. К слову, она публично поддержала Украину, из-за чего, вероятно, у нее произошел конфликт с зятем.

Наташа Королева и Тарзан о войне в Украине

Киевлянка Наташа Королева после 24 февраля цинично молчит о войне в родной стране. А вот ее муж-стриптизер не скрывает, что поддерживает политику Путина. Он неоднократно высказывался о том, что готов пойти воевать. Сама Наташа говорила, что если будет такая необходимость, то отпустит "защитника" на фронт.

Напомним, недавно Королева попала в скандал. Во время выступления звезда появилась на сцене в наряде в цвет флага Украины. Из-за жтого придательнице пришлось оправдываться. Певица заверила, что желтый фон - это просто полотно для шоу, а не флаг какой-то страны.

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