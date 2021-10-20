Эдриан Холмс попал в дорожно-транспортное происшествие.

Британский актер Эдриан Холмс попал в ДТП в центре Лос-Анджелеса, в результате которого погиб человек.

Об этом сообщает TMZ.

За рулем автомобиля был сам Эдриан. Кроме того, что актер сбил мужчину, так на него еще и наехала машина, которая ехала за Холмсом. В результате тело выбросило на противоположную полосу. И там на него наехала третья машина.

На данный момент полиция выясняет, что стало причиной ДТП. По предварительным данным, ни Эдриан, ни другие участники происшествия не были в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Холмс дебютировал как актёр в сериале "Неоновый всадник" в 1991 году. Также снимался в ролях второго плана в многочисленных боевиках: "Фар Край" (2008), "Поймать, чтобы убить" (2010), "Тактическая сила" (2011), "Элизиум: Рай не на Земле" (2013), "Вендетта" (2015) и "Небоскрёб" (2018).

С 2014 по 2017 снимался в главной роли в полицейском сериале "19-2", за роль в котором в 2017 году получил премию как лучший актёр в драматическом сериале. Премия вручается Академией канадского кино и телевидения за лучшую главную роль актера в канадском телесериале.

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Автор: Диана Могилевич