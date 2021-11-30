Ирина Дубцова сделала операцию по уменьшению груди.

Российская певица и экс-наставница вокального шоу "Х-фактор" Ирина Дубцова 12 лет назад после рождения ребенка сделала маммопластику. Сейчас же она захотела вернуть свои прежние формы и решилась на удаление имплантов из груди.

"Я не против грудных имплантов, просто захотелось вернуть естественность", – сказала Дубцова.

По словам певицы, маленькая грудь визуально сделала ее стройнее. Поэтому она рада, что вновь решилась лечь под нож пластического хирурга.

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Ирина Дубцова - российская певица, поэтесса и композитор, бывшая солистка группы "Девочки" (1999-2001). Исполнительница собственных песен (как сольных, так и совместных), выпускница и победительница "Фабрики звёзд - 4", финалистка проекта "Фабрика звёзд. Возвращение".

Известно, что у певицы есть сын Артем от брака с солистом группы "Plazma" Романом Черницыным.

В 2017 году Ирина Дубцова попала в базу "Миротворца" из-за посещения оккупированного Крыма.

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Автор: Диана Могилевич