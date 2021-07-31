Известная певица Алла Пугачева продемонстрировала прекрасное чувство стиля, представ в трендовом "луке".

Читайте такжеНовое фото Аллы Пугачевой раззадорило сетьСоответствующее видео на своей странице в Instagram опубликовала старшая дочь звезды Кристина Орбакайте.

Примадонна российской эстрады показалась в брючном костюме молочного цвета - бесспорном "хите" этого сезона. Дополнила она образ шляпой и белыми кроссовками. Такой образ заметно молодит 72-летнюю Пугачеву.

"Мамочка, как всегда, на стиле", - подписала кадры с Аллой Борисовной ее дочь.

Личная жизнь Аллы Пугачевой: что известно

Автор: Ольга Робейко