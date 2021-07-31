Такой образ заметно молодит 72-летнюю Примадонну.

Известная певица Алла Пугачева продемонстрировала прекрасное чувство стиля, представ в трендовом "луке".

Читайте такжеНовое фото Аллы Пугачевой раззадорило сетьСоответствующее видео на своей странице в Instagram опубликовала старшая дочь звезды Кристина Орбакайте.

Примадонна российской эстрады показалась в брючном костюме молочного цвета - бесспорном "хите" этого сезона. Дополнила она образ шляпой и белыми кроссовками. Такой образ заметно молодит 72-летнюю Пугачеву.

"Мамочка, как всегда, на стиле", - подписала кадры с Аллой Борисовной ее дочь.

Личная жизнь Аллы Пугачевой: что известно

Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в 2011 году. Для певицы это пятый брак.

Пара воспитывает двух детей, рожденных суррогатной матерью - Лизу и Гарри.

Вокруг семьи Пугачевой-Галкина не раз возникали слухи о разводе. СМИ писали о романе юмориста с российской ведущей Барановской.

Автор: Ольга Робейко