Певица не стала устраивать скандал, а лишь посмеялась над тем, что наелась насекомых.

Певица Оля Полякова попала в курьезную ситуацию. Во время съемок "Взрослых девочек" она и Маша Ефросинина рассказывала о забавных случаях из своей жизни, как вдруг она поняла, что ей "подсунули" чай с личинками.

"Посмотрите с чем мне дали чай. Здесь были личинки. А мы это пьем", - обратила внимание Полякова.

Она была очень удивлена. Однако реакция Поляковой впечатляет. Она не стала устраивать скандал и ругать персонал, из-за которого ей пришлось есть насекомых. Вместо этого она смеялась и шутила.

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"Я попросила в термосе заварить нам чай, они нам дали термос, но его перед этим не помыли. А там мыши наср*ли, а потом туда залезли насекомые и там размножаться начали, и откладывали там свои яйца. А я это ела. Я сглотнула. А хуже всего, что когда я выпила этот чай, я это на зубах смаковала", - призналась певица.

Также Полякова пошутила, что не будет сильно грустить, ведь насекомые - это белок. Судя по реакции, личинки в чашке больше впечатлили не певицу, а Ефросинину.

Ведущая не могла скрыть отвращение, однако пыталась перевести все в шутку. Впрочем, они не стали зацикливаться на проблеме, Полякова и Ефросинина быстро сменили тему и забыли о неприятной находке в чашке певицы.

Напомним, ранее Полякова призналась, что попала в очень забавную ситуацию. Она обнажила ягодицы прямо на сцене, однако сама этого не поняла.

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