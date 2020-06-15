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Похудевшая Настя Каменских показала на фото тонкую талию

15:57, 15 июня 2020
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Фигуре Насти можно позавидовать / Instagram Настя Каменских

Украинская певица Настя Каменских проделала колоссальную работу над собой, похудев почти на 20 килограмм, и теперь не упускает возможности похвастаться стройной фигурой.

Instagram Настя Каменских

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Вот и на новом фото, которое певица выложила в Instagram, она поразила поклонников подтянутым телом.

Певица позировала в белых брюках и укороченном топе, который открывал ее талию. Поверх певица надела джинсовку. Стоить отметить, что у Насти действительно отличная фигура и подтянутый живот. Кажется, подозрения поклонников о том, что артистка беременна, не имеют под собой никаких оснований.

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Теги: #певица#Настя Каменских